Karabük yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

Karabük'te dört gündür etkisini sürdüren orman yangını, bölgedeki hayatı durma noktasına getirdi. Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve hızla büyüyerek Ovacık ilçesinin köylerine kadar ilerleyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanıyordu.

Karabük yangın alanında en kritik noktalarından biri Karabük-Eskipazar karayolu oldu. Alevler, Cumayanı köyü Armağanlar Mahallesi’ne kadar ilerleyerek ana ulaşım hattını tehdit etti. Güvenlik önlemleri çerçevesinde geçici olarak ulaşıma kapatılan yol, yapılan yoğun çalışmaların ardından yeniden açıldı.

KARABÜK ORMAN YANGINI SON DAKİKA

Karabük’te günlerdir etkisini sürdüren orman yangını vatandaşların gündeminde. Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve kısa sürede büyüyerek Ovacık ilçesinin köylerine kadar ilerleyen yangın, Karabük Merkez’e bağlı Cumayanı Armağanlar Mahallesi’ne kadar ulaştı.

Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangın, hem yerleşim alanlarını tehdit etti hem de ulaşımı durma noktasına getirdi.

Yangının Karabük-Eskipazar kara yoluna kadar ilerlemesiyle birlikte bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı, ancak yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

KARABÜK YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası ve kuru zemin koşullarının yangının başlamasında etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Arazinin engebeli ve dağlık olması nedeniyle yangının hızla büyüdüğü, rüzgarın da etkisiyle kontrol altına almanın zorlaştığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarında 23 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibi görev alırken, jandarma da tahliye ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın henüz tamamen kontrol altına alınamadı. Ekipler dört gündür hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin zaman zaman etkisini artırarak farklı noktalara sıçraması çalışmaları zorlaştırıyor.

Yangının mahallelere yaklaşması nedeniyle Armağanlar Mahallesi ile Cemalovası köyü başta olmak üzere 18 köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, tahliye edilen vatandaşların geçici olarak yurt ve tesislerde konaklayabileceğini duyurdu.