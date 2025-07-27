Son dakika Bursa orman yangını: Yangında son durum nedir, söndürüldü mü?

Bursa'da yaz sıcaklarının etkisiyle başlayan ve kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi ilçesindeki yerleşim alanlarını tehdit eden alevler, 100 hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi. Son dakika Bursa orman yangını gelişmeleri ise kamuoyunca takip edilirken yangına dair açıklamalar yapıldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde de etkili oldu. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgedeki 485 hanede yaşayan toplam 1765 kişi tahliye edildi.

SON DAKİKA BURSA YANGIN

Bursa'nın farklı ilçelerinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını yerleşim alanlarını da tehdit etti. Gürsu ve Kestel ilçelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Osmangazi ilçesindeki Avdancık köyü ve çevresine kadar ulaştı.

Alevlerin büyümesiyle birlikte ekipler seferber edilirken, bölgeden endişe verici görüntüler gelmeye başlamıştı.

Yangının geniş alanlara yayılması sonucu 485 hanede yaşayan 1765 kişi tahliye edildi. Bursa Valiliği, tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini ve vatandaşların güvenli alanlara ulaştırıldığını açıkladı.

Yangın yalnızca yerleşim alanlarını değil, çam ormanlarıyla kaplı doğal bölgeleri de etkisi altına aldı. İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri, alevlerin ardından geriye griye dönmüş, tamamen yanmış ormanlık alanları gözler önüne serdi.

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BURSA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Bursa yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yeniden alevlenmelere karşı bölgede yoğun bir şekilde soğutma çalışmaları yürütüyor. Yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın nedeniyle 100 hektardan fazla alan zarar gördü.

BURSA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa'da yangın ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde bastırıldı. Sabah saatlerine kadar süren müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi.

Şu an için yangının yeniden başlamasını engellemek amacıyla soğutma faaliyetleri devam ediyor. Yetkililer vatandaşların bölgeye yaklaşmaması ve resmi uyarılara dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.