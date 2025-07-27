Bingöl'de ormanlık alanda yangın! Ekipler kısa sürede müdahale etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz