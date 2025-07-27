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Bingöl'de ormanlık alanda yangın! Ekipler kısa sürede müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bingöl&#039;de ormanlık alanda yangın! Ekipler kısa sürede müdahale etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bingöl'ün Genç ilçesi Yağmurlu mezrasındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan, bir anda alevlere teslim oldu.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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