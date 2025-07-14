Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yılda 40 milyon somon üretip ihraç ediyorlar! Bingöl Dağı'nın eteklerinde bereket tesisi

Yılda 40 milyon somon üretip ihraç ediyorlar! Bingöl Dağı'nın eteklerinde bereket tesisi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yılda 40 milyon somon üretip ihraç ediyorlar! Bingöl Dağı&#039;nın eteklerinde bereket tesisi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı bölgede kurulan tesiste her yıl tonlarca yavru balık üretilerek farklı illere gönderiliyor. Yurt dışına da ihraç yapılan tesis, doğal kaynak sularının yetersiz olmasından dolayı tam kapasite çalıştırılamıyor.

Muş'un Varto ilçesinde, Bingöl Dağları'nın eteklerinde 2011'de girişimci Ercan Özer tarafından kurulan tesiste yıllardır yavru balık üretimi yapılıyor.

Doğal su kaynaklarının bulunduğu tesiste üretilen tonlarca somon ve alabalık yavrusu, tesisin bünyesinde bulunduğu şirket aracılığıyla farklı illere pazarlanıyor.

Yılda 40 milyon somon üretip ihraç ediyorlar! Bingöl Dağı'nın eteklerinde bereket tesisi - 1. Resim

40 MİLYON ÜRETİM YAPABİLİR

Tesis Sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Ömer Batuhan Özer, tesisin yıllık 40 milyon yavru balık üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Doğal kaynak sularının yetersiz olmasından dolayı tesisi tam kapasite çalıştıramadıklarını belirten Özer, "Şu an balıklar için Alparslan-2 Barajı'ndan kafes izini bekliyoruz. İzin gelirse üretim kapasitesini iki katına çıkartabiliriz. Yumurtalar geldikten sonra kuluçkalara yerleştiriyoruz. Kuluçkalar suyun derecesine ve o anki doğal şartlara göre değişiyor. 40-45 gün içinde yumurtadan çıktıktan sonra kesesini tamamen bırakması için 1 metre uzunluğundaki tanklara aktarıyoruz." diye konuştu.

Yılda 40 milyon somon üretip ihraç ediyorlar! Bingöl Dağı'nın eteklerinde bereket tesisi - 2. Resim

BURADAN YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Balıkların büyüme evresine geçtikten sonra her ay boylama yapılması gerektiğini anlatan Özer, "2 bin 100 rakımlı bölgede kurulan tesisimizde üretilen yavrular, çalıştığımız şirket aracılığıyla Türkiye genelindeki fabrikalara ve balık tesislerine gönderiliyor. Onlar bizden aldıkları balıkları 15, 20 veya 30 gram olarak alıp kendi baraj ve tesislerinde somon haline getirdikten sonra yurt dışına ihraç ediyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul’un yeni bilim ve kültür merkezi: BAU Campus
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bolluk arttı, pazar düştü! Dönüm fiyatı 10 bin TL'leri gördü... - EkonomiYaz mevsiminde çok tüketiliyor! Fiyat düştü15 Temmuz ruhuyla 68 günde 90 bin kilometre yol gidecek! 100 binden fazla yolcu taşıyacak - Ekonomi68 günde 90 bin kilometre yol gidecek!Tek tek ayıklanıyor, ücretsiz dağıtılıyor! Bu tesis Türkiye'de tek, dünyada 5-6 tane var - EkonomiTek tek ayıklanıyor, ücretsiz dağıtılıyor!Bakanlıktan "indirimli satış" uyarısı! Bunu yapmayan yandı - EkonomiBakanlıktan "indirimli satış" uyarısı!2015’te başladı, birçok kişiye geçim kaynağı oldu! Yozgat’ta üretip Avrupa’ya satıyor - Ekonomi2015’te başladı, birçok kişiye geçim kaynağı oldu! Yozgat’ta üretip Avrupa’ya satıyorÜrün elde kalınca fiyat 3 TL, yine satılmayınca 2 TL oldu! Esnaf isyan etti: 10 TL'ye satıyorlar - EkonomiÖnce 3, satılmayınca 2 TL oldu...
Sonraki Haber Yükleniyor...