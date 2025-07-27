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350 dönüm alan küle döndü! Diyarbakır yangını kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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350 dönüm alan küle döndü! Diyarbakır yangını kontrol altında
Diyarbakır, Yangın, Lice, Orman Yangını, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin arından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün saat 09.00 sularında başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 3 saat sonra Duru, Peçar, Gökçe ve Bağıvar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle ziraat arazisinde yangın başladı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın bölgesine 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ekipleri ve araçlar sevk edildi.

350 dönüm alan küle döndü! Diyarbakır yangını kontrol altında - 1. Resim

350 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

Bölgede yaklaşık 10 saat boyunca devam eden yangın, helikopter müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 350 dönüm alan kül oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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