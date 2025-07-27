Ne kadar teşekkür etsek az! Bursa'da yangınla mücadele eden kahramanlar halı sahada dinlendi

Bursa'da meydana gelen yangın felaketinde 12 saat boyunca canla başla çalışan ve ormanın derinliklerine kadar gidip canlarını hiçe sayarak alevlerle mücadele eden itfaiye erleri, sabaha karşı halı sahada dinlenirken görüntülendi.

Bursa'nın Gürsu Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi Avdancık köylerindeki yangında büyük fedakarlık gösteren orman, itfaiye, jandarma ekipleri 12 saat boyunca bölgeyi bir an olsun terk etmedi.

HALI SAHADA İSTİRAHAT

Sabaha karşı alevler etkisini kaybedince ormandan çıkan itfaiye ekipleri amirlerinin izniyle istirahate çekildi.

Ancak 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için halı sahadan ayrıldı.

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi 24 saat esasına göre 50'den fazla istasyonda görev yapıyor.