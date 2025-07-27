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Bursa alev alev yandı! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Gürsu ve Kestel'de başlayarak Osmangazi'ye kadar yayılan yangın, kısa sürede 100 hektardan fazla ormanı kül etti. Ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesiyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alınırken, felaketin boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı.

Bursa'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle birlikte hızla yayılan orman yangını, birçok yerleşim bölgesini tehdit etti. 

Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında dramın boyutu ise günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı...

Bursa alev alev yandı! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

ENERJİ SABAH SAATLERİNDE AZALDI

Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü. Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri hazır halde bekliyor.

Bursa alev alev yandı! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

BÜYÜK ÖLÇÜDE SÖNDÜRÜLDÜ

100 hektardan fazla alanı küle çeviren ve 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın, ekiplerin gece boyunca canla başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü. İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gözler önüne serdi.

Bursa alev alev yandı! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

BAKAN URALOĞLU İNCELEME YAPACAK

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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