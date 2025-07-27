Yangın bölgelerinde hava değişiyor mu? Uzmandan kritik rüzgar açıklaması

Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla mücadele sürerken, alevlerin hızlı yayılmasında sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar etkili oluyor. Uzmanlara göre sıcaklık birkaç gün daha yüksek seyredecek, ancak rüzgarın şiddeti yer yer azalacak. Peki, önümüzdeki günlerde Bursa ve Karabük'te hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok kenti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. AFAD, itfaiye ekipleri, orman işçileri ve vatandaşlar söndürme çalışmaları için seferber olurken, son dönemde rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar ve etkili olan fırtına alevlerin hızını artırıyor.

Son olarak Bursa'da ve Karabük'te hızla yayılan yangını kontrol altına almakta güçlük çekilirken, yangın bölgelerinde havanın önümüzdeki günlerde nasıl olacağı merak konusu oldu.

Bursa ve Karabük'te önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, sıcaklıklar azalacak mı? Kuvvetli fırtına devam edecek mi? Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan detayları aktardı.

HAVA SICAK, NEM DÜŞÜK OLACAK

NTV'ye konuşan Çalışkan, Bursa'da salı gününden bu yana sıcaklıkların 40-42 dereceyi bulduğunu ve oldukça kuru bir hava olduğunu söyledi. "Rüzgar poyrazdan ve ortalama saatte 25 kilometre hızla esti ancak zaman zaman hamlelerle 45-50 kilometreyi buldu" diyen Çalışkan, Bursa'ya ilişkin şu tahminlerde bulundu:

"İyi haber şu; gece yarısından itibaren rüzgarın hızı azalıyor. Ortalama 15 kilometre hızla esecek. Ara ara artacak ama bugünkü (cumartesi) kadar kuvvetli değil. Ancak hava çok sıcak olmaya devam edecek, nem düşük olacak. Rüzgar poyrazdan yani kuzey doğudan eseceği için yangın güneybatıya doğru ilerleyecektir.

Önümüzdeki çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları 34-35 derecelere düşecek. Fakat bu defa poyraz etkisini artıracak."

KARABÜK'TE SON DURUM NE?

Çalışkan, 4 gündür yangının devam ettiği Karabük'e ilişkin tahminleri ise şöyle anlattı:

"Önümüzdeki 3 gün aşırı sıcak olacak. 42 derecelere çıkacak sıcaklık, rüzgar da kuvvetli şu anda. Yarından itibaren rüzgar yavaşlayacak ama Karabük'te de hava çok kuru. Ayrıca rüzgar yön değiştirip lodosa dönecek ve havayı daha da kurutacak."