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AFAD’dan 'orman yangınları' raporu: Binlerce personel, yüzlerce araç sahada

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AFAD’dan &#039;orman yangınları&#039; raporu: Binlerce personel, yüzlerce araç sahada
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, kavurucu sıcakların ve insan etkisinin tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. AFAD, 10 ilde onlarca yerleşim biriminin tahliye edildiğini, binlerce personel ve araçla müdahalenin karadan ve havadan sürdüğünü duyurdu.

Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşması ve insan faktörü, yurdun dört bir yanından yangın haberlerinin peş peşe gelmesine neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınlarına dair yeni bir açıklamada bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş başta olmak üzere yurdun farklı yerleşim yerlerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmalarının yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürüldüğü belirtildi.

Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracının görev yaptığı ifade edilen açıklamada, AFAD'ın ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

10 İLDE 53 YERLEŞİM BİRİMİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, 20-26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgelere alındığı belirtilerek, yangınlar söndürüldükten sonra vatandaşların yerleşim yerlerine döndükleri vurgulandı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak ve Kahramanmaraş'ta, 56 konut, 4 ahır, 9 samanlık ve 10 depo için hasar tespiti yapıldığı ve mağdur vatandaşlara gerekli desteklerin sağlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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