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O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi. Mudurnu Belediye'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ev sahiplerine tahliye sürecinin detayları aktarıldı.

Bolu Mudurnu'ya bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı.

O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi - 1. Resim

TAHLİYE İÇİN 30 GÜN SÜRE

AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası Mudurnu Belediyesi koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içinde boşaltılması gerektiği bildirildi. Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi - 2. Resim

DEVLET DESTEK SAĞLAYACAK

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı. Vatandaşlara sürecin detayları aktarılırken, taşınma sürecinde devletin sağlayacağı destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi - 3. Resim

TAHLİYE SEBEBİ: VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ

Belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri, riskli yapıların yıkımı ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına sürecin dikkatle yürütüleceğini belirtti. Vatandaşların can güvenliği sebebiyle tahliye kararı alındığı vurgulandı.

O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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