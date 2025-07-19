O kentte büyük risk: Tahliye kararı! AFAD inceledi, 30 gün süre verildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi. Mudurnu Belediye'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ev sahiplerine tahliye sürecinin detayları aktarıldı.
Bolu Mudurnu'ya bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı.
TAHLİYE İÇİN 30 GÜN SÜRE
AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası Mudurnu Belediyesi koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içinde boşaltılması gerektiği bildirildi. Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.
DEVLET DESTEK SAĞLAYACAK
Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı. Vatandaşlara sürecin detayları aktarılırken, taşınma sürecinde devletin sağlayacağı destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.
TAHLİYE SEBEBİ: VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ
Belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri, riskli yapıların yıkımı ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına sürecin dikkatle yürütüleceğini belirtti. Vatandaşların can güvenliği sebebiyle tahliye kararı alındığı vurgulandı.