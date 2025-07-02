Bolu'da iş kazası! Kestiği ağaç üzerine düştü, orman işçisi canından oldu

Bolu’da kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkiinde meydana geldi. Bölgede çalışan Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın üzerine devrilmesi ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karabak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.