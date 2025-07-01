Yük zincirinden kopan çengel, işçinin üzerine düştü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da inşaat sahasında yük zincirinden kopan çengel bir işçinin üzerine düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat 13.30 sıralarında Mamak'ta bir inşaat sahasında alınan bilgilere göre, konteyner kaldırmak için vince bağlanan yük zincirinin kopan çengeli bir işçinin üzerine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar