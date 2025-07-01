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Yük zincirinden kopan çengel, işçinin üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnşaat, İş Kazası, Ankara, Mamak, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da inşaat sahasında yük zincirinden kopan çengel bir işçinin üzerine düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 13.30 sıralarında Mamak'ta bir inşaat sahasında alınan bilgilere göre, konteyner kaldırmak için vince bağlanan yük zincirinin kopan çengeli bir işçinin üzerine düştü.

Yük zincirinden kopan çengel, işçinin üzerine düştü - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yük zincirinden kopan çengel, işçinin üzerine düştü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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