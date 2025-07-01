Muş'ta iş kazası! Muhtarın oğlu feci şekilde can verdi

Muş'ta harman hasadı sırasında iş kazası geçiren muhtarın genç oğlu bir anlık dikkatsizlik sonucu canından oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Malazgirt ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana geldi. Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünde ikamet eden ve köy muhtarı Türkmen Bircan’ın oğlu Yunus Bircan (20), kardeşleriyle hasat için Söğütlü köyüne gitti. Bu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün kuyruk miline (şaft) kapılan Bircan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yunus Bircan’ın cenazesi, otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.