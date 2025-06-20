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Ekmek parası için gitmişti! Çalıştığı villanın havuzuna boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekmek parası için gitmişti! Çalıştığı villanın havuzuna boğularak can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde temizlik için gittiği villanın havuzuna düşen 1 çocuk annesi kadın, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Haziran Çarşamba günü Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde, aile bütçesine katkı sağlamak için ev temizliğine giden 44 yaşındaki Havane Oy, villada temizlik yaptığı esnasında havuz kenarında çalışırken dengesini kaybetti.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sendeleyen kadın, havuza düştü. Yüzme bilmeyen kadın, bir süre sonra fark edilerek havuzdan çıkartıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır alan Havane Oy'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Server Gazi Devlet Hastanesine sevk etti.

Ekmek parası için gitmişti! Çalıştığı villanın havuzuna boğularak can verdi - 1. Resim

Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesine nakil edildi. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

1 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Havane Oy’un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Grup Başkanlığına getirildi. 1 çocuk annesi Oy'un cenazesinin bugün Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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