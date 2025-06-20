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Erzurum'da feci iş kazası! Yemek molasındayken ezildiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da asfalt çalışması sırasında iş makinesi operatörü, mola yapan işçileri görmeyip çarptı. İşçiler makinenin altında kaldı. Kazada can kaybı olmazken soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kum ocağı mevkiinde yaşandı. Asfalt çalışması yapan şirkete ait iki iş makinesi dehşeti yaşattı. 

Asfalt malzemesi taşıyan O.H yönetimindeki kamyon malzeme boşaltmak için geri geri manevra yaptığı esnada yol ortasında bulunan ve kör noktasına denk gelen iş makinasını fark edemeyerek çarptı.

Erzurum'da feci iş kazası! Yemek molasındayken ezildiler - 1. Resim

YEDİKLERİ SON YEMEK OLACAKTI!

O esnada şantiye işçileri de yemek molası için park halinde bulunan iş makinasının ön tarafından oturuyordu. Park halindeki iş makinası kamyonun çarpması sonucu hareket ederek yemek yiyen işçilerin arasına daldı. 5 işçi kazada çeşitli yerlerinden yaralandı.

Erzurum'da feci iş kazası! Yemek molasındayken ezildiler - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Aşkale itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri kazazedelere müdahale etti.

DURUMU CİDDİ OLANLAR VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçilerden H.İ., H.A., E.O., C.K. ve E.U. ambulanslar ile önce Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da feci iş kazası! Yemek molasındayken ezildiler - 3. Resim

Ardından durumu ciddi olanlar Erzurum'daki hastanelere sevk edildiler. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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