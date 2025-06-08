Bayramları yasa döndü! Hem Erzurum hem Antalya'da oldu

Bayram günü acı haberler peş peşe geldi! Erzurum'da bir genç balık avlamak isterken boğularak can verdi. Antalya'da ise 4 çocuk babası adam aynı sebeple hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı aileleri kaldı.

2 aile bayram günü aynı acıyı yaşadı. Haberler Erzurum ve Antalya'dan geldi. Balık tutmak isterken canlarından oldular...

SERKAN AKBABA BOĞULARAK ÖLDÜ

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesi mevkilinde balık tutmak için Aras Nehrine giren Serkan Akbaba (36) kayıplara karıştı. Havanın karlık olması nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden devam edildi. Akbaba'nın cansız bedeni sabah erken saatlerde başlanan arama çalışmalarında suya ilk düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.



Talihsiz adamın cesedi incelenmek üzere Köprüköy ilçesine ardından Erzurum Adlı Tıp Morguna sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında; AFAD 4 Su altı ve su üstü arama kurtarma personeli, 14 Arama kurtarma personeli, 3 dron personeli ve 5 araç, JAK 4 personel Dalgıç ve 1 araç, UMKE ve 112 Sağlık Ekibi 8 personel ve 2 araç, Köprüköy JÖH 5 personel ve 1 araç, Köprüköy Jandarma Asayiş 5 personel ve 1 araç, Köprüköy itfaiye 4 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 47 personel 11 araç görev aldı.

BAYRAM TATİLİNE GELDİ, CANINDAN OLDU

Bir kahreden haber de Antalya'dan geldi. Serik ilçesinde bayram tatilinde akrabalarını ziyarete gelen 4 çocuk babası, balık tutmak istediği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Sarıabalı Mahallesi, Köprüçayı Irmağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bayram tatili için Adana'dan Serik ilçesine gelen Muhammet Gültekin (37), akrabalarıyla birlikte Köprüçayı Irmağı'na geldi. Burada serpme ile balık avlamak için kayalıklara çıktıktan sonra dengesini kaybederek suya düşen Gültekin, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden akrabaları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Olay sonrası bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler su içerisinde yaptığı incelemede Gültekin'in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı.

GERİDE 4 ÇOCUK BIRAKTI

Savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan 4 çocuk babası Muhammet Gültekin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.