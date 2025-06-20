İran'da rejim çöker mi? Kremlin'in cevabı olay oldu!

İsrail ile İran arasındaki savaşta Rusya'dan dikkat çeken ikinci açıklama geldi. Putin'in Hamaney ile ilgili sözlerinin ardından Kremlin Sözcüsü, "İran'da rejim değişikliği hayal edilemez. Bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı" yorumunu yaptı.

İsrail'in 'Yükselen Aslan' operasyonu ile saldırdığı İran, cevap olarak 'aşılamaz' denilen hava savunma sistemini aştı. Demir Kubbe delik deşik oldu, gerilimin dozu yükseldi.

Hem İsrail hem İran savaş için her gün milyonlarca dolar harcıyor, depolarındaki füzeleri harcıyor.

İsrail ordusu, gece boyu İran'ın başkenti Tahran'a bir dizi saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Füze üretimi yapılan sanayi bölgelerinin de hedef alındığı belirtildi.

İran ise İsrail'in büyük kentlerinden Beerşeva'ya saldırdı, balistik füzeler Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Dün, İsrail'in İran'a saldırmasıyla artan gerginliğe değinen Putin, "Bu hassas bir konu. Ancak bana göre bir çözüm bulunabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Putin ayrıca İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna ise "Böyle bir şeyi tartışmak bile istemiyorum" cevabını vermişti.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYAL EDİLEMEZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov da, Sky News'e verdiği demeçte, "İran'da rejim değişikliği kabul edilemez" dedi. Peskov, "İran'da rejim değişikliği hayal edilemez. Kabul edilemez olmalı, hatta bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı" dedi.