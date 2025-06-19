Putin'den Hamaney ile ilgili dikkat çeken sözler: Tartışmak bile istemiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve İran arasındaki gerilimi düşürmenin mümkün olduğunu söyledi. Putin, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla artan gerginliğe değinen Putin, "Bu hassas bir konu. Ancak bana göre bir çözüm bulunabilir" değerlendirmesini yaptı.

"SEÇENEKLER VAR"

Krizin her iki ülkenin çıkarlarını gözeterek çözülebileceğini vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var" dedi.

"KİMSEYE HİÇBİR ŞEY DAYATMIYORUZ"

Rusya'nın krizin çözümüne dair önerilerini taraflara ilettiğini ifade eden Putin, "Kimseye hiçbir şey dayatmıyoruz. Sadece nasıl bir çıkış yolu gördüğümüzden bahsediyoruz. Ancak karar elbette tüm bu ülkelerin, özellikle de İran ve İsrail'in siyasi liderliğine bağlı" ifadelerini kullandı.

HAMANEY SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Putin, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna ise "Böyle bir şeyi tartışmak bile istemiyorum" cevabını verdi. Ayrıca İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki iki yeni reaktörün inşasında 200'den fazla Rus işçinin görev aldığını hatırlatan Putin, "İsrail yönetimiyle onların güvenliklerinin sağlanacağı konusunda anlaştık" dedi.