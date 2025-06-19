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''Finali Tükiye ile yapacağız'' demişti! Hadsizlik yapan İsrailli gazeteciden geri vites

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Haziran’da İsrail medyasından Kanal 13'e konuşan, İsrailli gazeteci Eyal Berkovic İran'ın ardından İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söyledi. Skandal açıklamalarının ardından geri vites yapan gazeteci, ''Şaka yapmıştım'' ifadesinde bulundu.

İsrail- İran arasındaki gerginlik şiddetle tırmanırken İsrailli bir gazeteci, Türkiye’yi hedef alan skandal ifadelerde bulundu.

''FİNAL TÜRKİYE İLE''

İsrail'in son dönemde girdiği çatışmaları futbol turnuvasına benzeten İsrailli gazeteci "Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran'ı yendik." diyerek İran'dan sonra finalde Türkiye'nin olduğunu söyledi.

İsrailli gazetecinin hadsiz söylemi Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit ve provokasyon olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

''Finali Tükiye ile yapacağız'' demişti! Hadsizden geri vites - 1. Resim

GERİ VİTES YAPTI

Açıklamalarının ardından sosyal medyada çok konuşulan İsrailli Berkovic, bugün katıldığı bir programda, Türklerden çok yoğun tehdit mesajları aldığını belirterek geri vites yaptı.

''ÖYLESİNE TÜRKİYE ÇIKTI AĞZIMDAN''

Berkovitch "Bu sadece bir şakaydı, Türkiye dedim. Mısır da diyebilirdim. Başka bir ülke de diyebilirdim. Öylesine Türkiye çıktı ağzımdan" savunmasında bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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