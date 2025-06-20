Demir Kubbe kevgire döndü! İran füzeleri Tel Aviv'e ateş yağdırdı

İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran’ın füzelerini engellemede başarısız oldu. Tel Aviv, Ramat Gan, Holon ve Beerşeva şehirlerinde büyük hasar var.

İran ile İsrail arasındaki savaşın birinci haftası geride kalırken, diplomatik çabalardan da sonuç çıkmadı. İsrail’in saldırılarına misilleme yapan İran, dün 20’den fazla füze fırlattı. İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşan füzelerden bazıları başkent Tel Aviv olmak üzere, Ramat Gan, Holon ve Beerşeva şehirlerinde büyük hasara yol açtı. İran medyası “Saldırılarda İsrail Komuta ve İstihbarat Karargâhı (IDF C4I) ile askeri kamp hedef alındı” açıklamasında bulundu. İsrailli yetkililer ise “Ramat Gan’da borsa binası ve Beerşeva’da Soroka Hastanesiyle birlikte bazı binalar hedef alındı” iddiasında bulundu.

NETANYAHU ÇILDIRDI

Savaşın başladığı günden bu yana İran’ın en şiddetli misillemesinde 65 kişi yaralandı. Saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya “İran’a saldırıları artırın” talimatı verdi. Bunun ardından İsrail ordusu, 20 savaş jetinin İran’ın batısına yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Filistin, Gazze, Suriye, Lübnan ve Yemen’i bombalayan ve 90’a yakın hastaneyi vurmasını görmezden gelen İsrail’in Savunma Bakanı Yisrael Katz “Bu savaş suçu, İran lideri Hamaney bedel ödeyecek” diye tehdit etti. İsrail’den gelen tehditlere cevap veren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi “Siyonist işgalci rejime ait her türlü hedefe durmaksızın devamlı olarak saldırılarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz” dedi.

İSRAİL YALAN SÖYLÜYOR

İran basını, İsrail’e yönelik misilleme saldırılarının on dördüncü dalgasında asıl hedefin, hastane yanındaki İsrail ordusunun komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargâhı ile Gav-Yam Teknoloji Parkı’ndaki ordu istihbarat kampı olduğunu yazdı. Vurulan binalarda İsrailli askeri güçlerin bulunduğu, dijital komuta sistemleriyle birlikte siber operasyon sistemleri olduğu açıklandı.

SANSÜR ARTIRILDI

Bu arada İsrail ordusu, İran’ın misilleme saldırılarının görüntülenmemesi için yeni kararlar aldı. İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit tarafından yapılan açıklamada “İsrail ordusunun etki alanlarıyla ilgili sansür rehberinin güncellendiği” belirtildi. Mandelblit “düşman tarafından vurulan alanların görüntülerine ilişkin belgelerin” yayımlanması öncesinde İsrail ordusu sansür biriminin onayına sunulması gerektiğini duyurdu.

Kararın İsrail basını ve uluslararası medyayı kapsadığına dikkati çeken Mandelblit, aksi durumda hareket edenlerin “devlet güvenliğine zarar vermiş” ve “düzenlemeleri ihlal etmiş” sayılacağını ifade etti. Mandelblit, söz konusu kararın sadece görüntüleyen kişiyi değil, yayımlayan kuruluşu, editörü ve kuruluşun sahibini ilgilendirdiğini kaydetti.