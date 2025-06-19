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Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’de aylardır hastane bombalayan İsrail aynı akıbeti yaşadı! Siyonist bakan “Bunu ancak en aşağılıklar yapar” diyerek, İran’a tepki gösterdi.

İran ile İsrail arasındaki savaşta 7. güne girilirken gerilim tırmandı. İran'dan karşı atak geldi, füzeler bir kez daha İsrail hava savunmasını delip geçti, Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehre bomba yağdı. İsrail'in finans merkezi ve en büyük hastanesi de saldırılardan nasibini aldı. 

Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi - 1. Resim

EN BÜYÜK HASTANELERİ VURULDU

Füzelerden biri İsrail'in güneyinde yer alan ve en büyük hastanelerden biri olan Soroka Tıp Merkezi'ne düştü. Hastane yıkıldı, çok sayıda insan yaralandı. Akabinde İsrailli bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. 

Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi - 2. Resim

GAZZE'DE YAPTIKLARINI UNUTTULAR

Gazze'de aylardır çoluk, çocuk, okul hastane demeden sivilleri bombalayan siyonistler kendi hastaneleri vurulunca küplere bindi.

Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi - 3. Resim

İRAN'INKİ SAVAŞ SUÇU OLDU!

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso sosyal medya hesabından “İran’ın Soroka Tıp Merkezi’ni vurması bir savaş suçudur.” dedi. 

Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi - 4. Resim

"YERYÜZÜNÜN EN AŞAĞILIK İNSANLARI..."

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise paylaşımında "Ancak, yeryüzünün en aşağılık insanları hastane yataklarında yatan sivillere füze atabilir." ifadelerine yer verdi.

Siyonistler Gazze’de yaptıklarını unuttu! İran hastane vurdu, İsrailli bakanlar “Bu savaş suçu” deyip uluslararası camiaya seslendi - 5. Resim

SAVAŞ SANAL ORTAMA DA TAŞINDI

Öte yandan İran ile İsrail arasındaki füze savaşı sanal ortama taşındı. İsrailli hacker grubu, İran ekonomisini çökertmek için siber saldırı başlattı, televizyonlardan “Rejime karşı ayaklanın” çağrıları yapıldı. Acilen internet kapatan İran hükûmeti vatandaşlarından WhatsApp gibi uygulamaları silmesini istedi. İranlı hacker’lar misilleme yaptı. İsrail’e yönelik siber saldırıların bir haftada yüzde 700 arttığı belirtildi.  

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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