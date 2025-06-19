İsrail, İran füzelerine engel olamadı! Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor, en büyük hastane vuruldu...

İsrail savunmada yine başarısız oldu, İran füzeleri İsrail'in en büyük hastanelerinden Soroka Tıp Merkezi'ne düştü. Hastanenin son hali sosyal medyada da paylaşılırken, binanın ağır hasar aldığı görüldü. Öte yandan bazı füzelerin başkent Tel Aviv'deki yerleşim yerlerine isabet ettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in, 7 gün önce İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından başlayan savaş karşılıklı olarak devam ediyor. İran gece yarısı İsrail'de kritik noktaları hedef aldı.

İSRAİL SAVUNMASINDA ALARM!

İsrail hava savunma sistemleri İran'dan gelen füzelere karşı koymada bir kez daha başarısız oldu. Füzelerin bazıları ülkenin güneyinde yer alan ve en büyük hastanelerden biri olan Soroka Tıp Merkezi'ne düştü.

Hastanenin son hali sosyal medyada da paylaşılırken, binanın ağır hasar aldığı görüldü.

ŞEHİRDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İran'ın bu sabah düzenlediği saldırılarda ise Tel Aviv'deki yerleşim bölgelerinin de zarar gördüğü öğrenildi. Kentten dumanlar yükselirken gelen ilk bilgiler arasında 30 kişinin yaralandığı yer aldı.

İSRAİL'İN FÜZESİ TÜKENİYOR

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in İran’dan gelen balistik füzelerini durdurmak için kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki füzelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD’nin bu durumun farkında olduğunu ve bu sebeple İsrail’in savunmasını karadan, denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.

Yine aynı şekilde bir diğer Amerikan gazetesi Washington Post’a konuşan bir kaynak, ABD’den ikmal yapılmaması ya da ABD güçlerinin daha fazla müdahil olmaması durumunda, İran’ın saldırı temposunu sabit tutması hâlinde, İsrail’in füze savunmasını 10 ya da 12 gün daha sürdürebileceğini öngördüklerini söyledi.