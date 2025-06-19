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ABD, İsrail'deki diplomatlarını tahliye etti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, İsrail&#039;deki diplomatlarını tahliye etti!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomat ve aileleri tahliye edildi. Ülkeden ayrılmak isteyen siviller için de tahliye çalışmaları sürüyor.

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

DİPLOMAT VE AİLELERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.

Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

VATANDAŞLARIN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. 

Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise, İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyuruldu. Haberde, İsraillilerin ise yalnızca bir istisna komitesinin onayıyla uçabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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