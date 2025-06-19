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ABD basını yazdı: Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD basını yazdı: Trump İran&#039;a saldırı planını gizlice onayladı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD basını, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını gizlice onayladığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ülkelerinin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

SALDIRI PLANINI GİZLİCE ONAYLADI

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

"NİHAİ KARARIMI VERMEDİM" DEMİŞTİ

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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