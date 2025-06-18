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Trump: İran konusunda nihai bir karara varmadım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump: İran konusunda nihai bir karara varmadım
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan İsrail-İran savaşına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulunarak, İran'ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia etti. Trump, "İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum." diyerek, Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

İsrail ile İran arasındaki savaş 6. gününde devam ederken ABD Başkanı Trump'tan savaşa ve Orta Doğu'daki gerilime ilişkin önemli açıklamalar geldi.

"İRAN BEYAZ SARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten dünyaya seslenen Trump, "İran Beyaz Saray'a gelmek istiyor, belki bunu yaparım." ifadelerini kullandı.

"İRAN, NÜKLEER SİLAHA ULAŞMAKTAN SADECE BİRKAÇ HAFTA UZAKTA"

Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar." dedi.

"İRAN KONUSUNDA NİHAİ BİR KARARA VARMADIM"

ABD Başkanı, "İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum. Ateşkes aramıyoruz, tam bir zafer arıyoruz bu da İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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