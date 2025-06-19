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Putin'den Erdoğan'a teşekkür! İşte dünya gündemine damga vuran sözler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Putin&#039;den Erdoğan&#039;a teşekkür! İşte dünya gündemine damga vuran sözler
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul müzakereleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Batılı ülkelere tepki gösteren Putin, "İstanbul’daki müzakerelerin sonucu insani bir boyutu olması" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını cevaplandırdı.

2022 yılında İstanbul’da yürütülen Ukrayna-Rusya müzakerelerine değinen Putin, Türkiye’nin diplomatik misyonunu takdirle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçteki rolünü özellikle vurgulayan Putin, “Erdoğan’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Putin'den Erdoğan'a teşekkür! İşte dünya gündemine damga vuran sözler - 1. Resim

PUTİN: BARIŞA BATILI ÜLKELER ENGEL OLDU

Putin, İstanbul’da Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen diplomatik çabalarla Ukrayna ile bir anlaşma hazırlandığını ancak Batılı ülkelerin bu süreci sabote ettiğini söyledi.

“Sonra dediler ki, Rusya’yı sahada yenmek lazım” diyen Putin, savaşın devamında Batı’nın ısrarcı olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca, Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerin insani bir boyut taşıdığını belirtti.

Putin'den Erdoğan'a teşekkür! İşte dünya gündemine damga vuran sözler - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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