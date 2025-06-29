Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Öte yandan, İzmir ve Bolu'daki yangınların bıraktığı tahribatlar da yürekleri sızlattı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"ALLAH BİZE YARDIM ETTİ"

3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştıkları alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı.

Gölpazarı'na bağlı Köprücek Köyünün yüzde 90'ı tamamen kül olurken, köy camiinin de yandığı görüldü. Köprücek köyü İsmail Gücen "Bilinmeyen bir nedenden dolayı Taraklı'na çıkan yangın ilçemize kadar geldi. Bizim köyümüze geldi. Biz vatandaşlarımızı ve hayvanlarımızı hemen boşalttık. Müdahale ettik ve köylümüzü ilk gün kurtardık. 35 kilometrelik bir alanda yangın etkili oldu. 23 evden 20'si yanmış durumda. Sadece bizim köy değil Sürmeli ve Urgancılar'da bu durumda. Allah bize yardım etti. Yağmur yağdı ve alevler sönmüş durumda" dedi.

İZMİR-BALÇOVA

İzmir'in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde dün bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine, ardından ormana sıçraması nedeniyle çıkan yangında zarar gören alan dronla havadan görüntülendi.

Yakaköy Mahallesi'nde önceki gün evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine, ardından ormana sıçraması sonucu çıkan yangında ev ve araçları zarar görenler üzüntü yaşadı.

İzmir'deki yangının hasarı da dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi, yangında hasar alan ev ve araçlar yer aldı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle önce araziye, daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine karadan ve havadan müdahale edilmişti. Yangın, dün sabah kontrol altına alınmıştı.

BOLU-GÖYNÜK

Öte yadan, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, yanan bölgeler havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 136 personel, 30 araç ve 9 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti.

Yangının etkilediği alanlar, dronla görüntülendi.