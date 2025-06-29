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Haberler > 3. Sayfa > Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu&#039;daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü
Yangın, Sakarya, İzmir, Bilecik, Bolu, Orman Yangınları, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Öte yandan, İzmir ve Bolu'daki yangınların bıraktığı tahribatlar da yürekleri sızlattı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 1. Resim

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale ediliyor.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 2. Resim

Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 3. Resim

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 4. Resim

"ALLAH BİZE YARDIM ETTİ"

3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştıkları alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. 

Gölpazarı'na bağlı Köprücek Köyünün yüzde 90'ı tamamen kül olurken, köy camiinin de yandığı görüldü. Köprücek köyü İsmail Gücen "Bilinmeyen bir nedenden dolayı Taraklı'na çıkan yangın ilçemize kadar geldi. Bizim köyümüze geldi. Biz vatandaşlarımızı ve hayvanlarımızı hemen boşalttık. Müdahale ettik ve köylümüzü ilk gün kurtardık. 35 kilometrelik bir alanda yangın etkili oldu. 23 evden 20'si yanmış durumda. Sadece bizim köy değil Sürmeli ve Urgancılar'da bu durumda. Allah bize yardım etti. Yağmur yağdı ve alevler sönmüş durumda" dedi.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 4. Resim

İZMİR-BALÇOVA

İzmir'in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde dün bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine, ardından ormana sıçraması nedeniyle çıkan yangında zarar gören alan dronla havadan görüntülendi.

Yakaköy Mahallesi'nde önceki gün evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine, ardından ormana sıçraması sonucu çıkan yangında ev ve araçları zarar görenler üzüntü yaşadı.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 5. Resim

İzmir'deki yangının hasarı da dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi, yangında hasar alan ev ve araçlar yer aldı.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 6. Resim

Yangın, rüzgarın etkisiyle önce araziye, daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine karadan ve havadan müdahale edilmişti. Yangın, dün sabah kontrol altına alınmıştı.

Felaket gerisinde bunları bıraktı! İşte Sakarya, İzmir ve Bolu'daki yangınların tahribatının en çarpıcı görüntüsü - 7. Resim

BOLU-GÖYNÜK

Öte yadan, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, yanan bölgeler havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 136 personel, 30 araç ve 9 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti.

Yangının etkilediği alanlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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