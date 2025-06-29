2 günde 150 yangın! 11 kişi gözaltında: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı ise dün yurt genelinde çıkan yangınlarda toplam 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün pek çok noktada orman yangınları çıktı. Konuyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 günde 150 yangına müdahale edildiğini söyleyip, yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"Zaman zaman tütmeler olabilir, bu endişe verici bir şey değil. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Sakarya- Bilecik tarafındaki yağmur da bizlerin işlerini kolaylaştırdı. Manisa'da devam eden çabanın küçük bir örneği olarak 5 saatte 587 kilometrelik orman yolu açtılar. Bu çok çarpıcı bir rakam. Büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Şiddetli rüzgar uyarıları var. 2 katı teyakkuzda olmalıyız.

Uçaklar 350 helikopterler 2300 sorti yaptı.

Çıkan yangınların sorumluları için çok titiz çalışma yapıldı. Bizler de onların en ağır cezayı alması için gerekeni yapacağız"

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı da 4 kentte meydana gelen yangınların çıkış nedenini açıklayıp 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kurumun açıklaması şöyle:

Yurt genelinde 27-28 Haziran 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan soruşturmalar sonucu; Sakarya ili Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik iline sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı,

Manisa ili Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı,

Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği ve olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı,

İzmir ili Bornova ilçesinde ise meydana gelen orman yangınının, kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı,

Meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir.







