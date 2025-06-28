8 orman yangınına karşı havadan ve karadan mücadele sürüyor: 25 bin personel teyakkuz halinde

İletişim Başkanlığı Türkiye genelinde süren yangınlara ilişkin açıklama yaptı. 2 gün içinde çıkan 150 yangından 8'ine havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirten Bakanlık, 27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personelin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Türkiye havaların ısınmasıyla bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. Özellikle son iki gündür yurt genelinde 150 noktadan alevler yükseldi. Bu yangınlardan 142'si söndürülürken 8 ile amansız mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Sakarya / Bilecik, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Manisa'nın Akhisar ilçesi, Balıkesir'in Havran ve Kepsut ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, Bolu'nun Göynük ilçesi ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde süren yangınlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı 25 bin personelin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde: 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 142’si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Müdahalesine devam edilen yangınlar;

• Sakarya / Bilecik

• Manisa / Akhisar

• Balıkesir / Havran

• Balıkesir / Kepsut

• Kahramanmaraş / Pazarcık

• Bolu / Göynük

• Gaziantep / Nurdağı

• Bilecik / Osmaneli

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam;

• 27 uçak

• 105 helikopter

• 14 İHA

• 6.000’e yakın arazöz ve ilk müdahale aracı

• 4.796 yangın havuzu ve göleti

• 776 gözetleme kulesi

• 25 bin orman kahramanı

• 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir.