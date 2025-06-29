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Bakan Kurum'dan 'orman yangını' açıklaması: 23'ü ev, 1'i cami 47 bina yıkıldı

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Orman Yangını, Sakarya, Bilecik, Osmaneli, Haber
3. Sayfa Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alandan Bilecik'e sıçrayan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan alevler büyük oranda kontrol altına alındı.

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ile 1000'in üzerinde personelle müdahalede bulunuldu.

Bakan Kurum'dan 'orman yangını' açıklaması: 23'ü ev, 1'i cami 47 bina yıkıldı - 1. Resim

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum'dan 'orman yangını' açıklaması: 23'ü ev, 1'i cami 47 bina yıkıldı - 2. Resim

Bakan Kurum'un X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır!"

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