Alevlerin çıkışının arkasında 'arı' çıktı! Akhisar'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı. Şahsin, arıları dumanla sakinleştirmek için ateş yaktığı ve alevlerin bu yüzden yükseldiği öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi’nde saat 11.25'te başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde; 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 13 itfaiye aracı, 17 su tankeri ve 17 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede 636 personel yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Yangın dolayısıyla tedbir amaçlı olarak, yangın bölgesine yakın olan Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy ve Durasıl mahalleleri tahliye edilirken, ayrıca, Akhisar-Gördes yolu da trafiğe kapatıldı.

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ARICILIKLA UĞRAŞAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk incelemelerde, arıcılıkla uğraşan bir kişinin arılarını sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak için ateş yaktığı öne sürüldü. Ateşin kontrolsüz bir şekilde yayılması sonucu ormanlık alanda yangın çıktığı değerlendirilirken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bölgedeki sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgar yangını kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırırken, yangının yayılma riski hala yüksek. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Manisa Valiliği, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olmalarını isteyerek, özellikle ateşli faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yangın söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.