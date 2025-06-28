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Arabada unutulan cep telefonu sıcaktan patladı, otomobilde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arabada unutulan cep telefonu sıcaktan patladı, otomobilde yangın çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da park halindeki bir araçta bırakılan cep telefonu, aşırı sıcaklıktan patladı. Araçta yangın çıkarken, alevlere vatandaşlar müdahale etti. 

Altınşehir Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilin göğüs kısmında bırakılan cep telefonu, aşırı sıcakların etkisiyle patladı. Patlamayla birlikte araç içerisinde yangın çıktı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ 

Araçtan yükselen dumanları ve patlama sesini fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar, alevlere su ve yangın söndürücü ile ilk müdahalede bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı.

Söz konusu araçtan görüntüler; 

Arabada unutulan cep telefonu sıcaktan patladı, otomobilde yangın çıktı - 1. Resim

Arabada unutulan cep telefonu sıcaktan patladı, otomobilde yangın çıktı - 2. Resim

Arabada unutulan cep telefonu sıcaktan patladı, otomobilde yangın çıktı - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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