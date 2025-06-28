Alevler söndürüldü mü? DMM, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı

Türkiye genelinde yaşanan yangınlara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama geldi.

Türkiye havaların ısınmasıyla bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. İzmir, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya'da yükselen alevlerin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bilgilendirme açıklaması yaptı. DMM, Türkiye genelinde yaşanan 111 yangından 106’sının kontrol altına alındığı açıklandı.

111 YANGINDAN 106'SI SÖNDÜRÜLDÜ

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda ülke genelinde çıkan 111 yangından 106'sı kontrol altına alınmıştır. 27-28 Haziran tarihleri arasında, 48 saat içerisinde ülke genelinde toplam 111 yangın meydana gelmiş; bu yangınların 49'u orman yangını, 62'si ise ziraat yangını olarak kayıtlara geçmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda bu yangınlardan 106'sı kontrol altına alınmıştır. Halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise ilgili ekipler aralıksız olarak müdahale etmektedir."

DEZENFORMASYONA KARŞI RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN

Yangınlar hakkında yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Meteorolojik koşulların yangın riski açısından oldukça kritik seyrettiği şu günlerde, özellikle yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızlı yayılmasına yol açabilmektedir. Buna karşılık kara ve hava unsurları azami gayretle görev yapmakta; riskli bölgelere ilave ekip ve ekipman takviyeleri sağlanmakta; gelişmeler anlık takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Bu zorlu süreçte resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi, doğru ve güvenilir bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün resmî duyurularının takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.