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Ciğerlerimiz yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 113 yangının 6'sı devam ediyor, 3'ü riskli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ciğerlerimiz yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 113 yangının 6&#039;sı devam ediyor, 3&#039;ü riskli
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de yaşanan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. 27 Haziran'da başlayan Sakarya-Bilecik yangının olduğu bölgede konuşan Yumaklı, son 2 günde 113 büyük ölçekli yangın meydana geldiğini, bunların 6'sının devam ettiğini açıkladı. Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Ekim 2025'e kadar herkesin teyakkuz halinde olması gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte korkulu rüyamız yangınlar yeniden başladı. Havaların iyice ısınması ve sert rüzgarların de etkisiyle kısa sürede geniş alan yayılan alevler endişeye sebep oluyor.Türkiye'de son 2 günde çıkan 113 yangının 107'si söndürülürken; devam eden 6 yangının 3'ü risk teşkil ediyor. Sakarya'da kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi.

13 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, "Bunu tek başımıza engelleyemeyiz. Herkesin teyakkuz halinde olması lazım. Bu artık dünyanın bir gerçeği. Cuma gününden itibaren 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi. Bunlardan 6 tanesi kaldı. Risk teşkil eden 3 yangın var. Sakarya-Bilecik sınırında dün saat 10.48'de yangın çıkmıştı. İlk müdahale sadece 7 dakika sonra yapıldı. El ele vermiş uğraşıyoruz. Sakarya'da 2 köy, Bilecik'te 11 köy olmak üzere toplam 13 köy tedbiren tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valilik kararıyla gözaltına alındı" dedi.

Ciğerlerimiz yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 113 yangının 6'sı devam ediyor, 3'ü riskli - 1. Resim

MANİSA-AKHİSAR YANGINI

İbrahim Yumaklı, "Manisa-Akhisar yangınının çıkış saati bugün saat 11.25, yangına ilk müdahale saat 11.35'te yapıldı. İklim değişikliği dediğimiz tam da bu. Düşük nem, şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık bırakın müdahaleyi çok geniş alanlarda mücadele etmeninizi gerektiriyor. Şu an da yaşadığımız da bu" ifadelerini kullandı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 113 yangının 6'sı devam ediyor, 3'ü riskli - 2. Resim

BOLU GÖYNÜK YANGINI

Bakan Yumaklı, "Diğer riskli yangın Bolu Göynük'te. Ekiplerin müdahalesi başladı. Yangını insanlarımız çıkarıyor. Engellemek de insanların elinde. Çıkan yangının milli servet olduğunu unutmayalım. Ekim 2025'e kadar bu şekilde teyakkuz halinde devam edeceğiz. Arkadaşlarımız uyumadan dinlenmeden mücadelelerine devam edecekler. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 113 yangının 6'sı devam ediyor, 3'ü riskli - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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