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Alevlerin arasında kalan itfaiye erlerinin zor anları: Ağabey yandık, geri gel!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınında itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı. Ölüm kalım savaşının yaşandığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

ALEVLERLE MÜCADELE EDİYORLAR

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

İTFAİYECİLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiparane mücadele eden itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Adeta can pazarının yaşandığı alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin, "Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık" dediği anlar görüntüde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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