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Alevler sınırı aştı, komşu kente sıçradı! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Birçok köy boşaltıldı, vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Rüzgarın etkisi çalışmalarımızı sekteye uğratıyor" dedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına aldı, bölgede 'kriz merkezi' kuruldu.

Alevler nedeniyle Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan;

Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahallesi'nde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan,

Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan,

Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan,

Alevler sınırı aştı, komşu kente sıçradı! Vatandaşlar tahliye ediliyor - 1. Resim

Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan,

Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan,

Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan,

Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan,

Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Alevler sınırı aştı, komşu kente sıçradı! Vatandaşlar tahliye ediliyor - 1. Resim

"367 VATANDAŞ GÜVENLİ ALANA TAHLİYE EDİLDİ"

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

RÜZGAR, ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sözer, daha sonra ise CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rüzgarın etkisi söndürme faaliyetini etkiliyor. Köylerimizdeki vatandaşlarımızı güvenli yerlere naklediyoruz. Rüzgarın etkisi çalışmalarımızı sekteye uğratıyor. Özverili şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yarınla ilgili umut ediyoruz yüzde 40 yağış beklentimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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