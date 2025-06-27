3 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Yangın diğer şehre sıçradı: Evler tahliye edildi

İzmir ve Sakarya'dan orman yangını haberleri geldi. İzmir Bornova'da tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle 455 ev tahliye edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangına bir evin çatısında yapılan tadilattan çıkan kıvılcımlar neden oldu, 3 şüpheli gözaltına alındı." dedi. Sakarya'da ise ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı. İki kentte de devam eden yangınlara ilişkin ekiplerin zamana karşı mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerden yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri geldi. İzmir Bornova'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Sakarya'da ise ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına ulaştı.

İZMİR BORNOVA'DAKİ ORMAN YANGINI

İzmir'in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki ara yollara girişi yasakladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Yangın bölgesine yakın bazı konutlarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Güvenlik amacıyla Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulandı.

BİR EVİN ÇATISINDA YAPILAN TADİLAT YANGINA NEDEN OLMUŞ

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Elban, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin bir evin çatısında yapılan tadilat sırasındaki kıvılcımlar olduğunu belirtti.

"3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Elban, "Yangın önce bina önünde başladı, ardından araziye, son olarak da ormana sıçradı. Bu saha helikopter alanına çok yakın olduğu için 14.50'de, yani yangın ihbarından yaklaşık 5 dakika sonra havadan müdahale başladı. Karadan müdahale de kısa süre içinde hemen başlatıldı. Yangına neden olan 3 kişi de jandarma ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı." dedi.

"455 EVİMİZİ TAHLİYE ETTİK"

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak enerjisinin düştüğünü ifade eden Elban, "Şu anda 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yangından etkilenen vatandaşımız yok. Ne yaralı ne de can kaybı bulunmakta. Bu bizim için en büyük teselli. Evcil hayvanlarda da olumsuzluk yok." diye konuştu.

ÇOK SAYIDA EKİP ZAMANA KARŞI YARIŞ YAPIYOR

Vali Elban, yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer ve çok sayıda iş makinesi, su tankeri ve 643 personelle müdahale edildiğini söyledi. Orman, AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin sahada yoğun bir mücadele verdiğini vurgulayan Elban, "Havadan müdahaleyi sürdürmek için yaklaşık 3 saat daha zamanımız var. Bu süre dolmadan, karadan ve havadan yoğun müdahalelerle yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"BİRKAÇ EV TAMAMEN YANDI, BAZILARI İSE KISMEN ZARAR GÖRDÜ"

Elban, helikopterle yangın sahasını incelediğini ve yanan evler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gözle görülür şekilde birkaç evin tamamen yandığını, bazılarının ise kısmen zarar gördüğünü gördük. Hedefimiz yangını kontrol altına almak. Kontrol sağlandıktan sonra sahada tarama yapacağız ve yangından etkilenen alan ve yapılarla ilgili net bilgileri paylaşacağız. Yangın şehrin hemen hemen her yerinde görülen bir yangın. Dolayısıyla insanımızı da çok doğal olarak tedirgin etti. Ancak ölçek olarak çok tedirgin edecek büyüklükte değil."

"ÇOK HASSAS BİR DÖNEMDEYİZ"

Hava sıcaklığı ve rüzgar gibi olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda çok yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgar var, nem oranı ise yüzde 16,17 civarında. Vatandaşlarımızın arazide ateş yakmamalarını, tadilat ve benzeri çalışmalar yapmamalarını, izmarit atmamalarını ve yangına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmalarını özellikle rica ediyoruz. Çok hassas bir dönemdeyiz. Bu konuda herkesten üst düzey dikkat ve hassasiyet bekliyoruz."

SAKARYA'DAKİ YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti. Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini ifade eden Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz. Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik ilimizde özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirler alındı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir." dedi.

"ŞU AN İTİBARIYLA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE BİR ZEVAL GELMEDİ"

Vali Sözer, vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tahliyelerimizi gerçekleştirdik. Devamında da köylerde bulunan evlere ve vatandaşlarımızın mallarına zarar gelmemesi için, arazöz ve iş makinelerimizle çevre düzenlemesini yaparak, mal güvenliğini de güvence altına almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğümüz uçak ve helikopterler yönlendirdi. Sakarya ve Bilecik ilimizde yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisini azaltmasıyla havadan ve karadan devam eden kurtarma ve söndürme faaliyetlerimiz en kısa sürede etkisini gösterir, bir zarara uğramadan tehlikeyi bertaraf etmiş oluruz. Şu an itibariyle can ve mal güvenliğine bir zeval gelmedi. Gelmemesi adına da ekiplerimizle sahadayız. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız ve tehlikeyi bertaraf ederiz."

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN İHA'LAR DA GÖREV YAPIYOR

Yangın, İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personelle söndürülmeye çalışılıyor. Vali Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.