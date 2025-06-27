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Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: Lütfen atmayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Yumaklı&#039;dan orman yangınlarına karşı uyarı: Lütfen atmayın
Orman Yangını, Uyarı, Ağaç, Çevre, İzmir, Aliağa, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Aliağa ilçesinde dikkatsizlik sonucu çıkan yangında yüzlerce ağacın kül olduğuna dikkat çekti. Yumaklı, "Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Aliağa'da sıradan görünen dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacın kül olduğunun altını çizen Yumaklı, sanayi sitesinde çöp yakmanın 5 dakikalık iş olduğunu ama bedelinin yıllar boyunca büyüttükleri ağaçların yanıp gitmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Yumaklı, yangınların gerekçelerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"DAHA NASIL ANLATABİLİRİZ?"

"Yangınların çoğu 'küçük bir dikkatsizlikten' çıkıyor ama sonucu hiç de küçük olmuyor. Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Bir defa daha söyleyelim, lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın. Cezası ağır, daha nasıl anlatabiliriz ki? Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi dikkatsizlik sonucu yakmayalım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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