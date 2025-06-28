Mardin'den Tekirdağ'a, Sakarya'dan Antalya'ya... Biri sönüyor, yenisi başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2025 04:46 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 04:56 - Güncelleme:

Birçok yerde çıkan orman yangınları kısa sürede kontrol altına alınırken İzmir Aliağa’da alevler 400 haneli Bozköy’e dayandı. Yangın işçileri, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri ile gönüllüler alevlerin köye girmesini önlemek için set oluşturdu.

2021’deki orman yangını felaketinden sonra tedbirlerini yoğunlaştıran Türkiye, yükselen her aleve anında havadan ve karadan müdahale ediyor. Aşırı sıcaklarla birlikte yurdun birçok noktasından alevler yükseliyor. Yüzlerce dönüm ormanlık alan küle dönerken, yaşanan yangınlar şöyle: İzmir Aliağa Bozköy Mahallesi’nde önceki gün çöplüğün yakılması ile çıkan orman yangını, yön değiştirerek yayıldı. 400 haneli köy tahliye edilirken ekipler, alevlere set oluşturdu. İki katlı bir ev küle dönerken yangın güçlükle de olsa söndürüldü. Evi yanan Fikri Altınkaya, ailecek canlarını son anda kurtardıklarını belirterek “Ölmeden ölümü görmek gibiydi. Her şeyim gitti. Tavuklar, hindiler, kedi, köpek telef oldu” dedi. Çöpü ateşe verdiği belirlenen M.E. (42) ise tutuklandı. Antalya’nın Aksu, Kumluca, Alanya, Serik ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına da hızla müdahale edildi. Çok sayıda helikopter, uçak, arazöz ile yüzlerce yangın işçisinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

Bursa’da Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde başlayan orman yangını ise rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan alevler sebebiyle köyde panik yaşandı. Ekipler, yaklaşık 5 saat sonra yangını söndürdü. Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Köprücek köyünden 15 kişi tedbir maksadıyla evlerinden çıkarıldı. Çok sayıda büyükbaş hayvan da traktörlerle güvenli bölgeye nakledildi. Havadan ve karadan yoğun mücadele sürüyor.

Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Bülbüllü Mahallesi’ndeki dağlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kocaeli İzmit Tavşantepe Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tekirdağ Şarköy’e bağlı Kızılcaterzi Mahallesi’ndeki ormanlar da alev aldı. Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’de Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi’nde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz