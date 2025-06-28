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Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yangın son dakika alarmı ile güne başladı. Eskişehir yakınları, Bilecik, İzmir Bornova, Bolu, Sakarya Taraklı, Samsun Vezirköprü ve Bursa'da çıkan yangınlar telaşa neden oldu. Son dakika yangın durumu merakla araştırılırken yangın neden çıktı, söndürüldü mü soruları kamuoyunun gündemine yerleşti.

Türkiye genelinde orman yangınları art arda meydana geldi. Tüm yurdu endişeye sokan yangınlar Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun, Sakarya, Bursa ve İzmir'de yükseldi. Ekiplerin zamanla yarıştığı yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken birçok noktada tahliyeler gerçekleştirildi. Yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu - 1. Resim

ESKİŞEHİR YANGIN SON DAKİKA

Sakarya’dan Bilecik’e doğru sıçrayan yangın Eskişehir halkını paniğe soktu. Eskişehir'e yakın konumda meydana gelen ve sıçrayarak büyüyen yangın için son dakika durumu vatandaşlar tarafından merak edildi.

Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı İlçesi’ne bağlı 9 köyü etkisi altına alan yangın hala devam ediyor.

Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu - 2. Resim

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Birçok farklı şehirde çıkan yangınların kesin çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Yangınların bölgede bulunan kuru otlar ve atılmış lastik gibi yanıcı atıkların yüksek sıcaklıkla birlikte tutuşması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktığı günlerde, rüzgarın da etkisiyle yangınların yayılma riski artmış durumda. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu - 3. Resim

BİLECİK YANGIN SON DAKİKA DURUMU

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçrayan büyük orman yangını bölgeyi alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler Gölpazarı ilçesinde çok sayıda köyü tehdit etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in açıklamalarına göre yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için köylerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Köprücek, Kavak ve çevredeki bazı köyler boşaltıldı. 367 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı.

Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu - 4. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bilecik’te etkili olan yangına çok sayıda ekip karadan ve havadan müdahale etti. Bölgeye yönlendirilen uçaklar, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. 

Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Eskişehir, Bilecik, Bolu, Samsun ve Sakarya yangın son dakika durumu - 5. Resim

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Çıkan yangınların genel olarak hava sıcaklıklarına bağlı olarak rüzgarın da etkili ile büyüdüğü düşünülüyor. Yangınların çıkış sebebi ile ilgili net ve resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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