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Bir yangın haberi de Samsun'dan: 61 dönüm alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir yangın haberi de Samsun&#039;dan: 61 dönüm alan kül oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde havaların iyice ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan tarla yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir araziyi etkisi altına aldı. 50 dönüm anız ve 11 dönüm buğday ekili alan tamamen yandı.

Samsun Vezirköprü'ye bağlıÖrencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

VATANDAŞLAR DA SÖNDĞRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bir yangın haberi de Samsun'dan: 61 dönüm alan kül oldu - 1. Resim

61 DÖNÜM ALAN YANDI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 50 dönüm anız ve 11 dönüm buğday tarlasıtamamen yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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