Bir yangın haberi de Samsun'dan: 61 dönüm alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 13:47 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 13:50 - Güncelleme:

Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde havaların iyice ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan tarla yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir araziyi etkisi altına aldı. 50 dönüm anız ve 11 dönüm buğday ekili alan tamamen yandı.

Samsun Vezirköprü'ye bağlıÖrencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. İlgili Haber 3 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Yangın diğer şehre sıçradı: Evler tahliye edildi VATANDAŞLAR DA SÖNDĞRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. 61 DÖNÜM ALAN YANDI Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 50 dönüm anız ve 11 dönüm buğday tarlasıtamamen yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haber İzmir'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı!

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş