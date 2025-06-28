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47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Orman Yangını, Türkiye, Hava Durumu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak.

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

30 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

47 ilde ormanlara giriş yasaklandı - 1. Resim

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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