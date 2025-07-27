Bursa'daki yangında yürekler ağızlara geldi! Alevlerin arasından böyle kurtuldular

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde başlayan orman yangınları felaketi beraberinde getirdi. Alevler yerleşim yerlerine kadar sıçrarken, birçok vatandaş bölgeden tahliye edildi. Alevlerin arasında kalanların kurtulma anları yürekleri ağızlara getirdi.

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor.

ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA ÇIKTILAR

Şehirde gecenin karanlığı alevlerin kızıllığıyla aydınlandı. Alevlerin arasında kalanların kurtulma anları böyle kaydedildi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca, karayoluna ulaşan yangın bölgesine araç giriş çıkışı da kapatıldı.

Alevlerin TOKİ bölgesine hızla ilerlediği görülürken gecenin karanlığı yangının alevleriyle aydınlandı. Öte yandan alevler şehrin her tarafından fark ediliyor.