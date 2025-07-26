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Bursa'da makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu! Vatandaşlar alevlerden koşarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde çıkan yangınlar giderek büyüyor. Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların alevlerden koşarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 

Bursa'da makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu! Vatandaşlar alevlerden koşarak kaçtı - 1. Resim

MAKAM ARAÇLARI YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bursa'daki yangınlarda, Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, karayolunu ikiye bölen alevler yüzünden söndürme ekipleriyle çiftçilerin görüş mesafesi ve ulaşımı kesildi. Alevlerden koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu! Vatandaşlar alevlerden koşarak kaçtı - 2. Resim

KESTEL VE GÜRSU'DAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor.

İnceleme için yangın bölgesine gelen Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın makam araçları alevlerin ortasında kaldı. Makam şoförleri de hızla ilerleyen alevlerin içerisinden araçları çıkarmaya çalıştı.

Karayolu üzerinde yolu saran alevler sebebiyle yangına müdahale etmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını alevlerden zor kaçırdı. Hızla ilerleyen alevlerden kurtulmak için karayolunda koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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