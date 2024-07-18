Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir Gaziemir ve Manisa Tarsus'taki çıkan orman yangınlarında alevler gökyüzüne ulaştı

İzmir Gaziemir ve Manisa Tarsus'taki çıkan orman yangınlarında alevler gökyüzüne ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Gaziemir, Orman Yangını, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınları korkutucu boyutlara ulaştı. İzmir Gaziemir'deki yangında dumanlar gökyüzüne ulaşırken, Manisa Turgutlu'daki yangında alevler ormana sıçradı.

İzmir'deki orman yangınının Gaziemir'de çıktığı açıklandı. Dumanların geldiği bölgenin, Zafer Mahallesi’nde ormanlık alandan olduğu ifade edildi.

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangınında alevler gökyüzüne ulaştı - 1. Resim

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Gaziemir'deki orman yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangınında alevler gökyüzüne ulaştı - 2. Resim

UÇUŞ SEFERLERİ AKSADI

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangınında alevler gökyüzüne ulaştı - 3. Resim

MANİSA'DA YANGIN ORMANA SIÇRASI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangınında alevler gökyüzüne ulaştı - 3. Resim

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangınında alevler gökyüzüne ulaştı - 4. Resim

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangınında alevler gökyüzüne ulaştı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İtalya Başbakanı Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euro para cezasıTürk bayrağından rahatsız olan Yunan şarkıcı konsere çıkmadı! Lal Denizli ve Mustafa Varank birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun’da feci kaza: Hemşire Seydi Mertcan Barçin hayatını kaybetti - GündemSamsun’da feci kaza: Hemşire Seydi Mertcan Barçin hayatını kaybettiYeniden Refah'ta bir istifa daha! "Zıkkım yesinler, gebersinler" sözü sonları oldu - GündemYeniden Refah'ta kazan kaynıyor! Bir istifa daha geldiCumhurbaşkanı Erdoğan İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabulKöy kahvehanesinde kavga: Arkadaşını düşünmeden öldürdü, nedeni ‘yok artık’ dedirtti - GündemKöy kahvehanesinde kavga: Arkadaşını düşünmeden öldürdü, nedeni ‘yok artık’ dedirttiTürk bayrağından rahatsız olan Yunan şarkıcı konsere çıkmadı! Lal Denizli ve Mustafa Varank birbirine girdi - GündemLal Denizli ve Mustafa Varank birbirine girdiOrhan Şen '40 yıl önce yoktu' deyip açıkladı: Önümüzdeki 5 gün gece uyku yok - GündemTropik geceler geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...