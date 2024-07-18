İzmir Gaziemir ve Manisa Tarsus'taki çıkan orman yangınlarında alevler gökyüzüne ulaştı

İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınları korkutucu boyutlara ulaştı. İzmir Gaziemir'deki yangında dumanlar gökyüzüne ulaşırken, Manisa Turgutlu'daki yangında alevler ormana sıçradı.

İzmir'deki orman yangınının Gaziemir'de çıktığı açıklandı. Dumanların geldiği bölgenin, Zafer Mahallesi’nde ormanlık alandan olduğu ifade edildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Gaziemir'deki orman yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

UÇUŞ SEFERLERİ AKSADI

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

MANİSA'DA YANGIN ORMANA SIÇRASI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.