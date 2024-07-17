Balıkesir Altıeylül’de 12.40’ta başlayan orman yangınında çalışmalar devam ediyor

17 Temmuz günü öğlen saatlerinde Balıkesir'de başlayan orman yangını henüz söndürülemezken ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaz ayıyla beraber artan yangınlarla mücadele sürerken son dakika Balıkesir'in Altıeylül ilçesinden son durum bilgisi paylaşıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Balıkesir'de başlayan orman yangınında çalışmalar devam ederken söndürüldü mü merak ediliyor. 12.40 gibi başlayan yangın Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında çıktı.

BALIKESİR ALTIEYLÜL SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

17 Temmuz günü Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında çıkan yangında çalışmalara havadan da destek sağlanıyor.

12.40 gibi çıkan yangın, vatandaşların dumanı görmesiyle fark edilirken ihbarın ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarını sürdürürken 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi.