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İzmir Çeşme'de 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

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İzmir Çeşme&#039;de 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangından acı haber gelmişti. 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'de dün sabah saatlerinde başlayan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ormanlık alandaki yangınla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkarmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmiş, yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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