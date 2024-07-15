Çeşme Alaçatı'daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz 2024 16:30 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 17:01 - Güncelleme:

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Sabah saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında biri kadın, biri erkek biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.