Çeşme Alaçatı'daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sabah saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında biri kadın, biri erkek biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.
Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
YANGINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ
Yangın saat 16.00 sularında kontrol altına alındı.
Yangın sonrasında ilk belirlemelere göre biri kadın, biri erkek, biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı