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Çeşme Alaçatı'daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çeşme Alaçatı&#039;daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sabah saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında biri kadın, biri erkek biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

YANGINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Yangın saat 16.00 sularında kontrol altına alındı. 

Yangın sonrasında ilk belirlemelere göre biri kadın, biri erkek, biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Çeşme'deki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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