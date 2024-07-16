Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir Bergama'da korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir Bergama'da korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Alevler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.16'da Kapukaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile alevlere müdahale başladı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'ya çalışmak için giden Şanlıurfalı Vedat Kurt'a elektrik verilerek, dişi kırılarak ve böcek yedirilerek işkence yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gündem; Bahçeli'nin karesi! Özgür Özel'in sert tepkisine MHP'den ilk açıklama - GündemÖzel'in sert tepkisine MHP'den ilk açıklamaPKK'nın Rusya'daki faaliyetlerini yürüten terörist, Erzurum'da yakalandı - GündemPKK'nın Rusya'daki maşası, Erzurum'da yakalandıAntalya'ya çalışmak için giden Şanlıurfalı Vedat Kurt'a elektrik verilerek, dişi kırılarak ve böcek yedirilerek işkence yapıldı - GündemTürkiye'yi sallayan işkenceCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı - GündemErdoğan liderliğindeki toplantı başladı! Gözler Beştepe'deDEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri - GündemGazi Meclis'te skandal 15 Temmuz sözleriKatile ağırlaştırılmış müebbet! 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar çıktı - Gündem'Ramazan Hoca' cinayetinde karar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...