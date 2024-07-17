Çanakkale Ayvacık’ta zeytinlik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Yaz ayının gelmesiyle orman yangınları artarken bugün yurdumuzun birçok ilinden üzen haber geldi. 17 Temmuz günü Çanakkale Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan orman yangına müdahaleler devam ederken vatandaşlar son dakika yangın söndürüldü mü araştırdı.

Bugün öğlen saatlerinde Ayvacık'ta başlayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken havadan da destek sağlandı.

Havadan ve karadan çalışmalar sürerken vatandaşlar yangının nerede, neden çıktığına dair son durum bilgisini merak ediyor.

ÇANAKKALE SON DAKİKA AYVACIK ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

17 Temmuz günü 13.30 civarında zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken ihbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Ayvacık'a bağlı Çamköy köyü civarındaki yangın için havadan da çalışma sürdürülürken tarım arazileri de hasar gördü.

2 büyükbaş hayvanının telef olması yürekleri yakarken saman balyaları da yandı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.